Gabriel Lopes na final dos 200m estilos

O nadador Gabriel José Lopes qualificou-se para a final dos 200m estilos no Europeu de Natação, que decorre em Roma, com o melhor tempo das meias-finais.

Gabriel Lopes concluiu a meia-final em 1:58.77 minutos, partindo na pista 4 na corrida decisiva.

O nadador do Louzan ficou muito perto do recorde nacional, que pertence a Alexis Santos, com 1m58,19s), mas melhorou o tempo das eliminatórias, quando nadou em 1m58,94s.



Também esta terça-feira, a nadadora Ana Catarina Monteiro carimbou também a sua presença na final na prova dos 200 metros mariposa.

A final dos 200m estilos masculinos está marcada para quarta-feira, às 17h37. Já a final dos 200m mariposa femininos está agendada para as 17h16, também desta quarta-feira.