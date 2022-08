Ricardo dos Santos volta a ser parado pela polícia de Londres. “Irritado por nada ter mudado”

O atleta português Ricardo dos Santos revelou ter sido parado por “sete polícias armados” quando se deslocava para a sua casa, em Londres, dois anos depois de ter sido detido em situação semelhante, num caso em que cinco agentes acabaram acusados de discriminação racial.

Desta vez, o especialista de 400 metros do Benfica mostra em publicações no Twitter vídeos do momento em que foi mandado parar pela polícia e posteriormente interrogado.