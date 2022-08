Medvedev‎ e Swiatek mantêm lideranças, João Sousa cai uma posição no ranking

O russo Daniil Medvedev e a polaca Iga Swiatek continuam na liderança dos rankings masculino e feminino de ténis, com a romena Simona Halep a subir nove lugares para o 6.º lugar do ranking WTA e o norueguês Casper Ruud a subir dois lugares no ranking ATP.

No top 10 masculino, destaque também para a queda de dois lugares do grego Stefanos Tsitsipas. Pablo Carreno Busta, com a vitória no Masters 1000 de Montreal a subir nove posições para o 14.º lugar do ranking ATP.

João Sousa baixou uma posição no ranking masculino, para o 59.º lugar, mas continua a ser o melhor português. Nuno Borges mantêm-se no 103.º lugar no ranking ATP, enquanto Gastão Elias subiu quatro posições, para a 195.ª posição.

Frederico Ferreira Silva caiu uma posição, para o 251.º lugar, com João Domingues a subir um lugar, para 298.º.

Em pares, Francisco Cabral caiu uma posição esta semana, para o 48.º lugar do ranking, com Nuno Borges a subir à 79.ª posição.

No ranking feminino, Maria Sakkari trocou com Paula Badosa na terceira posição do ranking WTA, com Halep a subir nove lugares para a 6.ª posição com a vitória no WTA1000 de Toronto.

A brasileira Beatriz Haddad Maia subiu mais oito lugares esta semana e está agora na 16.ª posição do ranking WTA.

Deixando pelo caminho Iga Swiatek, Belinda Bencic e Karolina Pliskova, Maia chegou à final do torneio do Canadá e há dois anos era apenas a número 1.340 da hierarquia mundial feminina.

A melhor tenista nacional é Francisca Jorge, subindo uma posição para o 305.º lugar do ranking WTA.