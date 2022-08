Maurício Moreira, da Glassdrive, conquista Volta a Portugal em bicicleta

O uruguaio Maurício Moreira, da Glassdrive, é o vencedor da Volta a Portugal em bicicleta.

Moreira tinha sete segundos de atraso para com Frederico Figueiredo, o anterior camisola amarela, mas recuperou no contrarrelógio final entre Porto e Gaia ao ser o mais rápido no último dia.

A vantagem final de Maurício Moreira para o colega foi de 1.09 minutos.

A Glassdrive dominou a Volta deste ano com todos os camisolas amarelas da prova e com um trio de corredores no pódio. António Carvalho termina no terceiro lugar da geral.

O melhor dos outros é Luís Fernandes, da Boavista.

A Volta a Portugal 2022 ficou marcada pela ausência da equipa W52-FC Porto, afastada por suspeitas de doping.

[em atualização]