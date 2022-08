Liliana Cá e Irina Rodrigues na final do lançamento do disco

As portuguesas Liliana Cá e Irina Rodrigues apuraram-se para a final da prova do lançamento do disco dos Europeus multidesportos.

Quinta classificada em Tóquio 2020 e sexta nos Mundiais de Eugene, há um mês, Liliana Cá arrancou a sua melhor marca do ano, em 65,21, apenas atrás da croata Sandra Perkovic, com 65,94.

No grupo A, que competiu antes, Irina Rodrigues tinha feito 57,04 ao segundo ensaio. Acabou por se apurar com a 12.ª marca, a última que dá acesso à final.

A final disputa-se na terça-feira, às 19h55.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.