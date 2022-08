Atletas Olímpicos solidários com judocas

A Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) manifesta solidariedade para com os sete judocas que fizeram críticas ao presidente da federação portuguesa de judo.

“Após leitura atenta do conteúdo da mesma, e por princípio, queremos manifestar a nossa solidariedade para com estes atletas, e adiantar que disponibilizámos a cada um deles o nosso apoio”, refere a AAOP, em comunicado, citado pela Lusa.

A associação disponibiliza-se para tentar encontrar uma solução para o diferendo.

“Para normalizar e contribuir para um clima de paz e harmonia, que o desporto e os atletas da modalidade em causa merecem, disponibilizamo-nos a prestar todo o apoio possível na procura de uma solução a contento de todos para esta situação”, lê-se na mesma nota.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, já garantiu que vai reunir-se com os judocas, com o presidente da FPJ e com o presidente do Comité Olímpico de Portugal.