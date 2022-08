Tamila Holub e Diana Durães na final dos 1500m no Europeu

As portuguesas Tamila Holub e Diana Durães qualificaram-se para a final dos 1.500 metros dos Europeus de natação, que se estão a realizar em Roma.

A nadarem na mesma eliminatória, as duas portuguesas asseguraram uma vaga na final de segunda-feira, com Tamila Holub a fazer o terceiro melhor tempo entre todas as participantes, com 16.24,03 minutos.

Numa sessão de qualificação dominada pela italiana Simona Quadarella (16.05,61), Diana Durães ficou com o sétimo melhor tempo entre as apuradas para a final, com 16.29,03.

Nos 50 metros costas, João Costa (24.º), com 25,70 segundos, e Francisco Santos (29.º), com 25,88, falharam o acesso às meias-finais, com a marca de qualificação a fechar em 25,42.

Também Ana Catarina Monteiro falhou a passagem à ronda seguinte nos 100 metros mariposa, que nadou em 1.00,82 minutos, o 23.º tempo entre as participantes, com a passagem à meia-final a ficar nos 59,75.

Ainda este domingo Diogo Ribeiro, medalha de bronze nos 50 metros mariposa, nada a final dos 100 mariposa, às 17h00.