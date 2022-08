Nadador de 17 anos bate recorde mundial dos 100 metros livres

O nadador romeno David Popovici bateu no sábado o recorde do mundo dos 100 metros livres, ao vencer a final da prova dos Campeonatos Europeus de natação, que decorrem em Roma, com a marca de 46,86 segundos.

Popovici, de apenas 17 anos, bateu o anterior recorde, de 46,91 segundos, que estava na posse do brasileiro Cesar Cielo desde 2009, também conseguido em Roma.

Na final, Popovici ficou com o ouro, enquanto o húngaro Kristof Milak assegurou a prata e italiano Alessandro Miressi ficou com o bronze.