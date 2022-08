António Carvalho vence na Senhora da Graça. Glassdrive preenche pódio

A equipa da Glassdrive continua a dominar a Volta a Portugal em bicicleta 2022. Os três primeiros classificados no Alto da Senhora da Graça são desta equipa.

António Carvalho ganhou, Frederico Figueiredo foi segundo, com o mesmo tempo, e mantém a amarela e, em terceiro chegou Maurício Moreira.

Na geral, a amarela continua com Frederico Figueiredo com os mesmos sete segundos sobre Moreira. Carvalho aproximou-se do pódio, mas o terceiro lugar continua a ser de Luís Fernandes, do Boavista.

Esta segunda-feira realiza-se o contrarrelógio final entre Porto e Gaia, na distância de 18,6 quilómetros.

