Victor Langellotti ganha, com ataque surpresa, em Fafe

O monegasco Victor Langellotti, da Burgos, venceu a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, que terminou em Fafe.

Com um ataque decisivo a quatro quilómetros da meta, Langellotti conseguiu a primeira vitória da carreira.

Não houve alterações na frente. Frederico Figueiredo (Glassdrive) mantém a amarela com sete segundos de vantagem sobre o colega Maurício Moreira.

No domingo, corre-se a nona e penúltima etapa, com a partida em Paredes e a chegada no alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.



