Tiago Machado anuncia fim da carreira. Ficou a Volta por ganhar

"Sempre fui uma pessoa que aproveitou as oportunidades. Quando surgiu a oportunidade de ir lá para fora, a primeira vez que falaram comigo eu disse logo ok. E agora, quando falaram comigo e me explicaram o projeto com mais alguma maturidade, falei com a minha família e chegámos à conclusão que mais ano, menos ano [ia acabar e], se calhar, era melhor aproveitar a oportunidade, porque não sabíamos se no futuro se iam lembrar de mim para este tipo de funções", explicou.

Tiago Machado gostava de ter vencido a Volta a Portugal, mas preferiu aproveitar sempre as oportunidades que foram surgindo, como aquela que o leva agora a deixar de ser ciclista ainda com "coisas por fazer".

Tiago Machado deu-se a conhecer na Volta a Portugal - e na equipa na qual agora se despede e na qual se tornou profissional em 2005 - há mais de uma década, ao vencer por três vezes a classificação da juventude, um recorde.

Um quinto lugar na edição de 2009 abriu-lhe as portas do WorldTour e da RadioShack, onde viveu os melhores anos (ou, pelo menos, os mais mediáticos) da sua carreira, num percurso em que representou ainda a NetApp-Endura (2014), no ano da vitória na Volta à Eslovénia, e a Katusha (2015-2018), antes de regressar a Portugal como contratação 'estelar' do Sporting-Tavira, rumando depois à Efapel (2020).

"Há coisas que ficam sempre por fazer. Quem é que não gostava de ter ganhado mais? Mas também não me arrependo. Se não ganhei mais foi por culpa minha e também porque encontrei adversários que na altura podiam estar mais fortes do que eu. Mas admito que se não corresse da forma como corria muita das vezes, podia ter feito algo de mais bonito", concedeu.

Impulsivo, Machado ficou conhecido também pelos seus ataques desde os quilómetros iniciais, que redundavam quase sempre em tentativas anuladas já perto da meta, mas que lhe valeram um enorme carinho do público português, que o batizou inclusive de "ciclista do povo" e que sempre sonhou em vê-lo vestir de amarelo na prova rainha do calendário nacional.