Diogo Ribeiro na final dos 100m mariposa

O jovem Diogo Ribeiro continua a brilhar no Europeu de natação. Desta vez está confirmada a presença na final dos 100m mariposa.

O nadador do Benfica cumpriu a prova em 51,61, com novo recorde de Portugal, e garante presença na final, com o quinto tempo.

A final, em Roma, disputa-se às 17h00.

Este resultado carimba também os mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

De recordar que Diogo Ribeiro alcançou a medalha de bronze nos 50m mariposa, também com recorde nacional.