Primeira esperança de medalha para Portugal nos Europeus 2022

O segundo dia de provas dos Europeus de Munique multidesportos traz as primeiras esperanças de medalha para Portugal, através do ciclismo de pista, e possibilidades de final no remo.

A ciclista Maria Martins, em scratch, é uma das esperanças do primeiro pódio português nos campeonatos, competindo numa das especialidades na qual tem melhores resultados internacionais, como o bronze mundial em 2020 e o europeu em 2019.

A atleta vem de um período longo sem competir e está, assumidamente, "em preparação para o mundial de outubro", mas não descarta a sua "ambição" de brilhar no scratch em Munique.

O ciclismo luso conta ainda com Diogo Narciso na prova de pontos, especialidade na qual há três semanas foi medalha de prata nos europeus sub-23 da Anadia.