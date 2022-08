Livramento quer inspirar os mais jovens com o seu exemplo de "fair-play"

David Livramento (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) espera que o gesto que lhe valeu a distinção com o diploma "World Fair-Play", na categoria "Pierre de Coubertin-Act", inspire jovens ciclistas a priorizarem os valores em vez das vitórias.

Decorria a primeira etapa em linha da edição especial da Volta a Portugal, em 28 de setembro 2020, quando o algarvio, de 38 anos, protagonizou o momento distinguido pelo Comité Internacional para o Fair-Play (CIFP): perante uma queda coletiva, a 15 quilómetros da meta, nem hesitou e parou para ajudar Emanuel Duarte, que agora até é seu companheiro de equipa, mas na altura era um rival.

"Na chegada a Viana, a Santa Luzia, vínhamos a reorganizar a equipa para abordar a parte final da etapa, que é sempre perigosa e com muito stress. Vinha eu na parte de trás do pelotão e houve a queda coletiva. Eu, felizmente, consegui parar e ao ver um colega de profissão, que agora é meu colega de equipa, cair à minha frente, parei em segurança e aprontei-me a prestar-lhe auxílio, confirmei que estava tudo bem com ele e segui caminho", recordou à agência Lusa.

David Livramento não pensou "muito naquele momento, nem no tempo que poderia perder".

"Aconteceu a situação e o Emanuel foi o atleta que estava à minha frente. Simplesmente parei, ajudei, pus a bicicleta dele de pé, depois arranjei a minha, porque entretanto saltou-me a corrente com a travagem, e segui caminho", disse, relevando que, além de não saber que a RTP "vinha a filmar a parte de trás do pelotão naquele momento da queda", não pensava que se desse "muito valor a este tipo de atitudes ou gestos".

Mas o Panathlon Clube de Lisboa soube do momento fair-play, deu conhecimento do mesmo ao Panathlon Internacional e esta entidade subscreveu a candidatura do ciclista natural de Cabanas de Tavira ao prémio, outorgado em 2020, mas recebido apenas no último mês de junho, em Budapeste, na Hungria, uma vez que a pandemia de Covid-19 adiou sucessivamente a gala.

"Foi sendo adiada, mas entretanto já se conseguiu fazer a cerimónia. É uma gala especial, tem as pessoas mais importantes da Hungria e do Comité Internacional para o Fair-Play estão lá representadas. Quando recebi o troféu das mãos do secretário de Estado do Desporto da Hungria, senti orgulho das palavras dele. Disse que eu estava a fazer um trabalho exemplar no desporto", contou.