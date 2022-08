Scott McGill vence mais uma etapa da Volta a Portugal

Scott McGill, da Wildlife Generation Pro, venceu a sexta etapa da Volta a Portugal, na chegada à Maia, numa etapa em que nada mexe na liderança da classificação geral.

O ciclista norte-americano de 23 anos já tinha vencido a primeira etapa da prova da mesma maneira, ao "sprint", em Elvas, e fez o mesmo na ligação de 159,9 quilómetros entre Águeda e a Maia.

João Matias, da Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados, foi segundo, à frente de António Carvalho, da Glassdrive/Q8/Anicolor.

"Correu muito bem, não podia pedir uma equipa melhor. Nunca podemos ter dúvidas, temos de ter confiança e de fazer as coisas certas. Amanhã vai ser uma etapa mais dura, vamos ver o que acontece.Tem sido uma grande Volta até agora", disse o americano, à RTP.

O ciclista português Frederico Figueiredo, da Glassdrive-Q8-Anicolor, estreou hoje a camisola a amarela, conquistada ontem ao vencer isolado no alto do Observatório de Vila Nova (Miranda do Corvo), e mantém distância para o colega de equipa, o uruguaio Mauricio Moreira, a 7 segundos.

Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), está no terceiro lugar, a 38 segundos