Frederico Figueiredo estreia a amarela na 6.ª etapa da Volta a Portugal

O ciclista português Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) estreia hoje a amarela na sexta etapa da 83.ª Volta a Portugal, uma ligação entre Águeda e a Maia, que deverá ser disputada ao "sprint".

O trepador, de 31 anos, parte de Águeda, de onde o pelotão sai às 13h20, com sete segundos de vantagem sobre o seu companheiro uruguaio Mauricio Moreira, que destronou na quarta-feira ao vencer isolado no alto do Observatório de Vila Nova (Miranda do Corvo), e 38 sobre o compatriota Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), para uma jornada previsivelmente na liderança.

Após passarem as metas volantes de Oliveira de Azeméis (59,1) e Santa Maria da Feira, mais concretamente no Estádio Marcolino de Castro (76,9), os corredores vão encontrar a contagem de quarta categoria na mesma localidade, ao quilómetro 81,3.

Segue-se a meta volante de Gondomar (122,5), antes da contagem de terceira categoria da Serra de Santa Justa, instalada ao quilómetro 129,1.

O pelotão passa uma primeira vez na Avenida Luís de Camões na Maia, antes de disputar a etapa, por volta das 17h29.