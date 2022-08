Francisco Cabral prepara-se para o US Open

Francisco Cabral, o melhor tenista português da variante de pares da atualidade, está a cumprir um período sem competição para voltar em força em território norte-americano.

O tenista portuense espera participar no Open dos Estados Unidos, que começa no final de agosto, mas antes tem no programa o Open de Winston-Salem, na Carolina do Norte, entre 21 e 27 de agosto.

Há grande expectativa à volta do desempenho de Francisco Cabral naquele que será o segundo "Grand Slam" da sua carreira, depois de ter competido em Wimbledon.

O número 47 do "ranking" mundial tem tido um ano recheado de grandes resultados. Venceu dois torneios ATP 250 - Estoril e Gstaad - e chegou às meias-finais em Umag e Genebra. No currículo em 2022 contabiliza ainda quatro troféus em challengers: dois em Oeiras e dois em Praga. Chegou ainda à final do Porto Open, com Nuno Borges.

O último torneio disputado por Francisco Cabral foi o Open de Umag, na Croácia, no final de julho, onde fez dupla com o bósnio Tomislav Brkic. Foram eliminados nas meias-finais pelos italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini.