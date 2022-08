Paula Badosa de regresso ao pódio do "ranking" WTA

Paula Badosa está de volta ao pódio do "ranking" mundial de ténis. A espanhol sobe uma posição, esta semana, para o terceiro posto, por troca com a grega Maria Sakkari. A outra alteração no "top-10" é a entrada da russa Daria Kasatkina para o nono posto.

A norte-americana Danielle Collins dá um "trambolhão" de oito posições, para o 17.º lugar. Iga Swiatek mantém a liderança, com uma vantagem larga sobre a número dois do mundo, a estónia Anett Kontaveit.

Entre as tenistas portugueses, Francisca Jorge, no 306.º lugar, é a melhor atleta nacional. Inês Murta está no lugar 701 e Matilde Jorge no 763.