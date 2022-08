Nuno Borges à porta do "top-100" mundial de ténis

Nuno Borges subiu ao lugar 103 do "ranking" mundial de ténis, a sua melhor classificação de sempre. O tenista português, número dois nacional, ganhou nove lugares, depois de na semana passada ter alcançado os quartos de final no Challenger de Liberec, na República Checa.

O maiato não compete esta semana e só deverá voltar aos "courts" no Open dos Estados Unidos. João Sousa, que foi eliminado no "qualifying" do Masters 1000 de Montreal, mantém o lugar 58 do "ranking", com o estatuto intocável de melhor tenista português.

Esta semana Nick Kyrgios volta a estar em destaque na classificação do ténis mundial. A vitória no ATP 500 de Wahsington, nos Estados Unidos, valeu reentrada do australiano no "top-40". Kyrgios escalou 26 posições e é agora o 37 do mundo.

Na frente nada de novo, com Daniil Medvedev no topo da classificação, à frente de Zverev e Nadal. Nota para a entrada do polaco Huber Hurkacz no "top-10", para o nono lugar. Jannik Sinner caiu para o 12.º posto.