João Matias vence mais uma etapa da Volta a Portugal

João Matias, da Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados, venceu a quarta etapa da Volta a Portugal na chegada em Viseu. Mauricio Moreira, da Glassdrive-Q8-Anicolo, continua de amarelo.

O dia ficou marcado pela fuga de dez corredores, que não mereceu grande resposta por parte da Glassdrive, uma vez que nenhum dos ciclistas estava próximo de Mauricio Moreira na classificação geral.

O grupo da fuga foi apanhado pelo pelotão a cerca de três quilómetros da meta e João Matias venceu ao "sprint", depois da sua equipa assumir a frente do pelotão. É a segunda vitória de João Matias nesta Volta, depois de ter conseguido o mesmo na segunda etapa.

"Era uma das etapas marcada para mim e para a equipa, um dos objetivos. Até parece que passei o dia sentado no sofá, não gastei uma pinga de suor quando avariei. Antes de estar marcada para mim, estava para a equipa. Com o Bruno Silva envolvido na fuga, nós soubemos defender atrás. Com a fuga apanhada foi seguir o plano definido pelo Gustavo Veloso. Tudo saiu perfeito", disse, no fim da etapa à RTP.

Na classificação geral, fica tudo igual para Mauricio Moreira, que continua a liderar desde a subida à Torre, no domingo. Tem uma vantagem de 30 segundos para Frederico Figueiredo, também da Glassdrive, e 31 para Luís Fernandes, da Rádio Popular-Paredes-Boavista.

Terça-feira é dia de descanso e a Volta regressa à estrada na quarta-feira, num percurso de 165,7 quilómetros entre a mealhada e Miranda do Corvo.