Benfica apresenta três reforços para o hóquei em patins

O guarda-redes Bernardo Mendes, o francês Roberto di Benedetto e o espanhol Nil Roca são reforços da equipa de hóquei em patins do Benfica para a temporada 2022/23, anunciaram os vice-campeões nacionais.

"Roberto di Benedetto, Nil Roca e Bernardo Mendes são as mais recentes contratações para a equipa de hóquei em patins. Três jogadores com características diferentes, mas com uma ambição comum: ajudar o Benfica a ganhar", informaram os encarnados, através do site oficial.

O guarda-redes Bernardo Mendes, de 23 anos, chega ao Benfica proveniente do Valongo, clube no qual tem feito toda a carreira, desde a formação até à equipa principal.

Já o internacional francês Di Benedetto, de 25 anos, vem do campeão espanhol Liceo da Corunha, enquanto o internacional espanhol Nil Roca, de 24 anos, jogava no FC Barcelona. Os dois hoquistas assinaram contrato com as águias até 2025.

A confirmação destas três contratações para a nova temporada chega um dia depois de ter sido confirmada a renovação de contrato com Carlos Nicolia, que fica na Luz mais uma época.