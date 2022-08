Fernando Pimenta na final do K1 500 nos Mundiais de canoagem

O português Fernando Pimenta apurou-se para a final de K1 500 metros dos Mundiais de canoagem, esta sexta-feira, ao vencer a sua meia-final, o que lhe permitirá discutir as medalhas no sábado.

Na pista seis, o medalha de bronze olímpico e campeão do Mundo em K1 1.000 mostrou igualmente o seu valor nos 500 metros, liderando desde início a prova que concluiu em 1.42,78 minutos, batendo o italiano Mauro Crenna por 54 centésimos de segundo e o dinamarquês Thorbjorn Rask por 56.

Pimenta, que ainda hoje vai tentar uma vaga na final de K1 1.000 metros, vai ter a regata decisiva dos 500 metros no sábado às 15h52.

Esta é a quinta final para Portugal nos Mundiais de canoagem de Halifax, no Canadá, depois do K4 500 metros de João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Fernandes, do K2 500 misto de Fernando Pimenta e Teresa Portela, bem como de Norberto Mourão na classe adaptada de VL2.

Alex Santos, em VL1, teve entrada direta na final desta sexta-feira.