Sem a W52-FC Porto "não há candidato declarado a vencer a Volta"

A prova fica, desde já marcada, pela ausência da W52-FC Porto , que viu a sua licença suspensa pela União Ciclista Internacional (UCI), por suspeitas de uso de substâncias ilegais, e ainda pela suspensão de outros ciclistas , por parte de algumas equipas, em consequência de buscas efetuadas pela Polícia Judiciária , no âmbito da operação antidoping "Prova Limpa".

Delmino Pereira lamenta todo esta contexto "de grande tensão", mas ressalva que era muito importante levar a prova para a estrada. "Quisemos preservar este evento. Posteriormente teremos de encontrar uma solição para os problemas que temos vivido", afirma.

O presidente da federação explica que para que a 83.ª edição da Volta fosse uma realidade foi necessária muita determinação da organização e dos patrocinadores. Apesar de todas as contrariedades, Delmino Pereira está convencido de que a prova será um sucesso.

"O povo português aprecia, gosta da Volta a Portugal. A prova coincide com as férias dos portugueses, faz parte do programa de férias de muitos portugueses e estou convencido que o povo vai aderir em força", termina.

A Volta a Portugal arranca esta quinta-feira em Lisboa e termina no dia 15 de agosto, em Vila Nova de Gaia.