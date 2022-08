João Domingues eliminado do "challenger" de Cordenons

O tenista português João Domingues foi eliminado no "challenger" de Cordenons, em Itália, ao perder em dois sets com o transalpino Andrea Vavassori na segunda ronda do torneio em terra batida.

João Domingues, 316.º classificado no ranking mundial, perdeu com um adversário posicionado mais de 100 lugares acima na hierarquia da ATP, na qual ocupa a 210.ª posição, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 7-6 (7-1), após duas horas e 15 minutos em court.

O tenista português, de 28 anos, que chegou a servir com uma vantagem de 3-0 no primeiro set, tinha vencido o único encontro anterior com Vavassori, também em dois parciais, no challenger da Maia de 2019.