"Não faz sentido cancelar a Volta a Portugal"

Vidal Fitas, diretor-desportivo da Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel, acredita que não há motivo para cancelar a Volta a Portugal, depois das buscas e detenções em mais equipas de ciclismo nacionais.

"Acho que não faz sentido cancelar a Volta, até porque ainda não sabemos ao certo o que se passou. Sabemos só o que saiu na comunicação social e cancelar um evento desta envergadura pelas notícias que saíram seria demasiado grave. Deve apurar-se a verdade, castigar quem deve ser castigado, há uma série de incógnitas. W-52 FC Porto é diferente já foi falado", diz, a Bola Branca.

A Efapel e a Radio Popular-Paredes-Boavista afastaram os ciclistas envolvidos nas buscas. A Efapel rescindiu mesmo o contrato com Francisco Campos, enquanto que Daniel Freitas está afastado pelo Boavista, mas sem decisão final.

Fonte ligada à investigação confirmou, entretanto, à Lusa a realização da operação, esclarecendo que o objetivo "principal foi a recolha de prova, nomeadamente documentação".

A mesma fonte detalhou que a PJ "realizou buscas em vários pontos do país, em simultâneo, em locais ligados a equipas de ciclismo, no âmbito da operação 'Prova Limpa'", tendo estas "como objetivo principal a recolha de prova, nomeadamente de documentação e não a detenção de qualquer suspeito".

O dirigente e antigo ciclista encara, no entanto, como uma má notícia para a modalidade as buscas realizadas.

"A notícia de haver buscas é má, nunca pode ser boa. Mas as informações que temos são as que saíram na comunicação social, enquanto não houver comunicado das entidades, podemos cair no erro de crucificar quem não tem culpa, ou absolver quem tem, se é que há. É uma má notícia, isso é certo", atira.