Jumbo-Visma coloca três no pódio da Volta a Burgos

A equipa Jumbo-Visma colocou, esta quarta-feira, três ciclistas no pódio da segunda etapa da Volta a Burgos, Espanha, após um colega de equipa cair ao passar por uma lomba no último quilómetro, travando todo o pelotão.

Timo Roosen, o italiano Edoardo Affini e o australiano Chris Harper, respetivamente primeiro, segundo e terceiro classificados, sprintaram assim isolados nos últimos 700 metros dos 158 quilómetros entre Vivar del Cid e Villadiego, com um registo final de 3:48.43 horas, graças ao acidente do holandês David Dekker.

O português Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) foi dos mais afoitos a escapar à confusão e concluiu a tirada no sexto lugar. Como a queda aconteceu no último quilómetro, os ciclistas que seguiam no pelotão terminaram com o mesmo tempo do vencedor, entre quais estavam também Rui Costa (UAE Emirates), na 11.ª posição, e João Almeida (UAE Emirates), na 22.ª.

Na geral, Guerreiro mantém-se no segundo posto, a três segundos do colombiano Santiago Buitrago (Barhain-Victorius), e com o mesmo tempo do australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe) e do britânico TAo Geoghegan Hart (INEOS). Rui Costa subiu ao quinto posto, com cinco segundos de atraso, e João Almeida ascendeu a 32.º, a 19.

A 44.ª Volta a Burgos prossegue quinta-feira, com a terceira de cinco tiradas, num percurso de 156 quilómetros entre Quintana Martín Galíndez e Villarcayo.