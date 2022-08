Volta a Portugal condiciona trânsito em Belém e Vila Franca de Xira

A realização do prólogo e da primeira etapa da Volta a Portugal vai condicionar o trânsito e o estacionamento na quinta-feira em Belém, em Lisboa, e na sexta-feira em Vila Franca de Xira, alertou esta terça a PSP.

No prólogo da Volta, na quinta-feira, a comitiva passará no circuito urbano na Avenida da Índia, na zona de Belém, afetando a circulação rodoviária, pelo que as autoridades recomendam, em alternativa, principalmente para os transportes públicos, a utilização da Avenida de Brasília, pelo viaduto de Pedrouços.

A PSP alertou também que todos os cidadãos que se desloquem em viatura à cidade de Lisboa devem seguir os avisos referentes aos cortes e desvios de trânsito nos painéis de informação variável, nomeadamente na Ponte 25 de Abril, Autoestrada 5, Eixo Norte/Sul e Segunda Circular.

A Avenida da Índia encerrará ao trânsito na quinta-feira, entre as 07:00 e as 21:30, assim como a circulação entre esta avenida e a Avenida Torre de Belém e a Rua de Cascais/viaduto de Alcântara, a Praça Afonso de Albuquerque, a Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque, a Travessa da Guarda e a Travessa da Galé. Também estará encerrada à circulação rodoviária a ligação da Praça do Império com a Rua Bartolomeu Dias (entre as 13H30 e as 19 horas).

O arruamento do CCB encerra ao trânsito rodoviário já a partir das 8 horas de quarta-feira e até às 21H30 de quinta-feira e o corte ao trânsito no Arruamento Largo/ Rua das Oliveiras já está a decorrer até às 21H30 de quinta-feira.

Até às 22:00 de quinta-feira é proibido estacionar no Arruamento Largo, no arruamento do Centro Cultural de Belém, no Parque dos Pinheiros e largo em frente ao Museu da Marinha e na Rua de Belém/parque da EMEL.

Na sexta-feira realiza-se a 1.ª Etapa da Volta, com partida simbólica do Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, pelo que a partir das 12:15 existirão congestionamentos de trânsito no atravessamento desta cidade e na travessia da Ponte Marechal Carmona em direção ao Porto Alto - Reta do Cabo.

Na nota, a PSP apela a que os cidadãos sigam as indicações dos polícias colocados ao longo do percurso da prova, assistam à prova nos locais indicados, "afastados da berma e sem interferir com a circulação dos ciclistas", não atravessem ou circulem nos arruamentos de passagem dos atletas e evitem deslocar-se para os locais restritos à circulação pedonal para evitar ajuntamentos, como os pontos de partida e de meta (junto ao Mosteiro dos Jerónimos).

A 83.ª Volta a Portugal inicia-se na quinta-feira e decorre até 15 de agosto.