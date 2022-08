Efapel e Boavista afastam ciclistas após operação anti-doping

A equipa da Efapel rescindiu com o ciclista Francisco Campos e o Boavista afastou Daniel Freitas da Volta a Portugal, na sequência de buscas realizadas esta terça-feira pela Polícia Judiciária.

O diretor desportivo da Efapel, José Azevedo, confirmou que Francisco Campos deixou de fazer parte da equipa, depois de ter sido constituído arguido no âmbito das buscas realizadas hoje ao seu domicílio.



"Da parte da manhã, o Francisco Campos telefonou-me a dizer que teve uma visita da Polícia Judiciária, que fizeram uma rusga à sua casa, e que foi constituído arguido. Explicou-me o que é que o levou a ser constituído arguido - eu não vou divulgar isso, porque acho que é algo privado e diz-lhe respeito a ele", começou por dizer o diretor desportivo da Efapel à Lusa.

Depois de ouvir as explicações do ciclista, que estava entre os sete selecionados para alinhar na 83.ª Volta a Portugal, que arranca na quinta-feira, José Azevedo optou pela rescisão automática do contrato do jovem de 24 anos, que representou a W52-FC Porto entre 2019 e 2021.

O diretor da Rádio Popular-Paredes-Boavista confirmou o afastamento de Daniel Freitas da Volta a Portugal, depois de a casa do ciclista 'axadrezado' ter sido alvo de buscas hoje de manhã, equacionando ainda a rescisão do contrato.

"Confirmo as buscas na casa do Daniel Freitas. Independentemente de não sabermos se foi constituído arguido ou não - não sabemos de nada -, porque só foi ao fim da manhã, decidimos, para já, substituí-lo na Volta a Portugal", revelou à Lusa José Santos.

Segundo o diretor desportivo da Rádio Popular-Paredes-Boavista, "caso se confirme qualquer facto que se possa considerar ilícito", Daniel Freitas "é expulso da equipa". "É rescindido o contrato", reforçou.