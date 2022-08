Nuno Borges com novo máximo de carreira em pares e singulares

O tenista português Nuno Borges alcançou a melhor posição da sua carreira no "ranking" ATP, quer em pares, como em singulares.

A jogar sozinho, Nuno Borges conquistou nove posições na hierarquia e subiu ao 106.º posto. Em pares, o maiato, que já estava na sua melhor posição de sempre, escalou mais duas posições e é agora 47.º.

João Sousa, o único português entre os 100 primeiros tenistas do mundo, subiu três lugares, para o 58.º, com Gastão Elias a manter-se em 200.º.

No topo da lista, o tenista espanhol Carlos Alcaraz ascendeu esta segunda-feira ao quarto lugar, que continua a ser liderado pelo russo Daniil Medvedev.

Mesmo tendo perdido no domingo na final do torneio de Umag, na Croácia, frente ao italiano Jannik Sinner (10.º da hierarquia da ATP), Alcaraz subiu um lugar e alcançou também a melhor classificação de sempre no circuito masculino, por troca com o grego Stefanos Tsitsipas, que caiu para quinto.

Medvedev manteve-se no comando do ranking, à frente do alemão Alexander Zverev e do espanhol Rafael Nadal, que continuam na segunda a terceira posições, respetivamente, enquanto o sérvio Novak Djokovic, antigo número um mundial, subiu ao sexto posto, ultrapassando o norueguês Casper Ruud.

No ranking feminino, o top 10 manteve-se inalterado, com a polaca Iga Swiatek a permanecer no topo da hierarquia, à frente da estónia Anett Kontaveit e da grega Maria Sakkari, que ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.