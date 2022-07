Neemias Queta pode representar Portugal na pré-qualificação para o Euro2025

O Neemias Queta revelou haver possibilidade de representar a seleção nacional na pré-qualificação para o Campeonato da Europa 2025, no próximo mês.

"É sempre um objetivo jogar pela seleção. Infelizmente, não foi possível representar ainda Portugal, devido ao compromisso com a equipa [Sacramento Kings]. Fui jogar a "Summer League", mas sinto que temos oportunidade de fazer a pré-qualificação para o EuroBasket. Vou estar presente", assegurou o poste, à margem da inauguração de um campo de basquetebol 3x3 em sua homenagem, no Bairro da Assunção, em Cascais.

Neemias Queta tinha integrado a pré-convocatória para os derradeiros jogos da equipa orientada pelo selecionador Mário Gomes na pré-qualificação para o Mundial2023, que se realizaram em junho, mas acabou por não constar da lista final para jogar pela equipa de Sacramento na Liga de verão da NBA.

Agora, Queta espera poder dar o seu contributo nos duelos com a Roménia, em 25 de agosto, e com o Chipre, três dias depois, na primeira janela da segunda ronda da pré-qualificação, com o primeiro a disputar-se em solo romeno e o segundo em Odivelas.

Depois da época de estreia no principal campeonato de basquetebol do mundo, Queta espera "continuar a evoluir" na segunda temporada, na qual os Sacramento Kings têm várias mudanças, a começar pelo técnico, Mike Brown, que tem sido importante.

"Tem sido muito incentivador para mim e todos os jovens da equipa. Sei que temos muitos jogos na época e que vai chegar a altura em que vou poder demonstrar o meu valor. Tenho um contrato de "duas vias" e, portanto, dá para poder fazer jogos na "J-League". Quando a oportunidade chegar, sei que vou estar pronto", expressou.

As alterações nos Kings levam Neemias Queta a acreditar numa qualificação para os "play-offs" da NBA, um objetivo que não foi conseguido na última temporada, mas nota o grupo "confiante e rejuvenescido para poder alcançar esse tipo de objetivo" agora.

Queta, de 23 anos e com 2,13 metros, não esconde o objetivo e ambição de poder vir a conquistar o campeonato da NBA, mas lembrou que ainda tem "muito por descobrir": "Tenho estado a trabalhar para que a equipa consiga trazer troféus para Sacramento".

O basquetebolista, natural do Vale da Amoreira, na Moita, esteve presente em Cascais para a inauguração de um campo de basquetebol "3x3" desenhado pelo artista OATS, que já tinha feito trabalhos idênticos para os atletas Kobe Bryant e Ticha Penicheiro.

"Quando estava a crescer, não havia muitos campos com estas condições. Espero que possam aproveitar e usufruir deste tipo de iniciativas", disse Neemias Queta, ladeado pelos presidentes da Federação Portuguesa de Basquetebol e da Câmara Municipal de Cascais, Manuel Fernandes e Carlos Carreiras, respetivamente, presentes no evento.