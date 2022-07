W52-FC Porto. Governo está a "acompanhar trabalho das autoridades judiciais e desportivas"

Oito ciclistas e dois elementos do "staff" foram suspensos por doping. No final de abril, 10 corredores da W52-FC Porto foram constituídos arguidos e o diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu adjunto, José Rodrigues, no decurso da operação.

Questionado sobre as ameaças a António Júlio Mendes, diretor-executivo da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) , que está sob tutela da secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia remeteu novamente para o trabalho das autoridades: "Tenho acompanhado o trabalho das autoridades judiciais e desportivas e continua a ser a hora destas autoridades continuarem a fazer o seu trabalho".

A estrutura W52, ligada ao FC Porto há seis épocas, venceu as últimas nove edições da Volta a Portugal, mas os triunfos do seu corredor espanhol Raúl Alarcón, em 2017 e 2018, foram-lhe retirados também por "uso de métodos e/ou substâncias proibidas".

A 83.ª edição da Volta a Portugal vai para a estrada entre os dias 4 e 15 de agosto, arranca com um prólogo em Lisboa, conta uma passagem por Espanha, em Badajoz, e termina com um contrarrelógio entre Porto e Vila Nova de Gai

Futebol e ciclismo como as restantes modalidades

Certo é que a Volta a Portugal não contará este ano com a equipa que venceu as últimas edições. João Paulo Correia garante colaboração para o crescimento do ciclismo e das restantes modalidades.

"Compete-nos colaborar e contribuir para que todas as modalidades sigam um caminho de crescimento e valorização, o que vale para todas as modalidadades", diz.

A época no futebol arranca este sábado, com a Supertaça Cândido de Oliveira entre FC Porto e Tondela. O secretário de Estado da Juventude e do Desporto espera que seja uma temporada de "avanço no crescimento" das diferentes modalidades.

"A temporada desportiva diz respeito a mais de 60 modalidades. Desejo que esta época desportiva seja mais uma de avanço no crescimento do desporto português, uma época com mais público nos recintos, mais 'fair-play' e uma época em que todas as modalidades dêm um pulo no crescimento no número de atletas e nos resultados, na afirmação do desporto português no plano internacional", termina.