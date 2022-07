FC Porto suspende contrato com equipa de ciclismo até "desfecho dos processos"

O FC Porto anunciou, em comunicado, que suspendeu o contrato em vigor com a sua equipa de ciclismo, depois da União Ciclista Internacional ter retirado a licença desportiva à equipa por doping.

"Na sequência de decisão emanada pela UCI quanto à licença desportiva da Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo, impedindo esta de participar na próxima Volta à Portugal, o Futebol Clube do Porto vem informar que suspendeu o Contrato de Naming e Licenciamento de Marca celebrado com a referida Associação", pode ler-se na nota.

O clube explica que vai aguardar pelo "desfecho dos processos em curso por forma a proceder à reavaliação da presente decisão".

A União Ciclista Internacional suspendeu a W52-FC Porto por doping, o que impediu a equipa de participar na Volta a Portugal.

A regressar de Espanha, Adriano Quintanilha, patrão da W52-FC Porto, assumiu à Renascença que foi apanhado de surpresa pela decisão e revela que já tinha ciclistas contratados para participarem na Volta.

"Nem sei bem o que se está a passar. Recebi uma chamada para vir embora e cancelar a reunião com ciclistas. Ainda não posso dizer nada. Até ontem garantiram-me que a equipa não tinha nada e para andar rapidamente para inscrever os atletas até sexta-feira ou até segunda-feira. Estou desde segunda quase sempre em Espanha, já tinha as contratações todas feitas e hoje é uma surpresa a ser bombardeado com isto", disse.