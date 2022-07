Francisco Cabral avança para os quartos de final em Umag

Francisco Cabral apurou-se para os quartos de final do torneio de pares do Open da Croácia, em Umag, esta quarta-feira.

O tenista português, número 49 do "ranking" ATP da categoria, fez dupla com o bósnio Tomislav Brkic (50). Juntos, derrotaram o cazaque Andrey Golubev (43) e o argentino Máximo González (46), por 6-4 e 7-6 (3).

Na disputa por um lugar nas meias-finais do torneio croata, de categoria ATP 250, Cabral e Brkic terão pela frente uma dupla norte-americana, composta por Jackson Withrow (66) e Nathaniel Lammons (72).

Na segunda-feira, Francisco Cabral fez história ao subir ao "top-50" da hierarquia mundial de pares, algo que só João Sousa, até hoje, tinha feito, entre os tenistas portugueses. História escrita sobre as linhas da vitória no Open de Gstaad, de categoria ATP 250, também com Brkic.