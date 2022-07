João Sousa cai para 61.º do mundo, Alcaraz entra no "top-5"

João Sousa desce três posições no "ranking" mundial de ténis, para o 61.º lugar, de acordo com a atualização desta segunda-feira.

O melhor tenista português de sempre tinha entrado no "top-60" da hierarquia da ATP na semana anterior, contudo, agora volta a sair.

O segundo português mais cotado, Nuno Borges, também perde terreno. Cai quatro lugares, para 115.º. Gastão Elias mantém-se no 200.º posto.

Frederico Silva, que chegou aos quartos de final do Open de Tampere, escala oito lugares, para 249.º, ao passo que João Domingues, que alcançou os "oitavos", sobe 11 lugares, para 302.º. Também a Gonçalo Oliveira a semana correu bem: trepa 16 degraus e passa a ser 376.º.

Pedro Sousa, que já foi o número um português do "ranking" mas está, atualmente, lesionado, cai mais 41 lugares, para 437.º.

Alcaraz faz história

A lista continua a ser liderada pelo russo Daniil Medvedev, com o alemão Alexander Zverev em segundo e o espanhol Rafael Nadal em terceiro.

Há uma grande novidade no "top-5": Carlos Alcaraz sobe a quinto classificado, por troca com o norueguês Casper Ruud, que cai para sexto.

O espanhol, de 19 anos, que no domingo perdeu a final de Hamburgo para o italiano Lorenzo Musetti (que subiu 31 lugares, para 31.º), é o segundo tenista mais jovem do século XXI a conquistar um lugar entre os cinco primeiros do "ranking" ATP. Fica apenas atrás do compatriota e ídolo Nadal, que em 2005 entrou para o "top-5" com apenas 18 anos.

No quarto lugar mantém-se o grego Stefanos Tsitsipas.