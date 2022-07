Histórico. Francisco Cabral sobe ao "top-50" mundial de pares

Francisco Cabral escala 14 lugares e sobe à 49.ª posição do "ranking" mundial de pares, na atualização desta segunda-feira.

Uma entrada histórica no "top-50" para o tenista português, de 25 anos. Antes dele, só João Sousa, o melhor nacional de sempre, chegou tão alto: foi 26.º classificado da hierarquia ATP em maio de 2019.

Francisco Cabral dispara no "ranking" devido à vitória no Open de Gstaad, de categoria ATP 250. Fez dupla com o bósnio Tomislav Brkic.

Foi o segundo triunfo em torneios ATP para o portuense, depois de ter conquistado o Estoril Open, também este ano. Em Portugal, Francisco Cabral chegou à vitória ao lado do compatriota Nuno Borges.

Nuno Borges, que na última semana não competiu em torneios de pares, sobe um lugar na hierarquia mundial, para 83.º.

A lista é liderada pelo britânico Joe Salisbury, seguido de perto, a somente 250 pontos de distância, pelo norte-americano Rajeev Ram.