Volta à França. Dinamarquês Jonas Vingegaard é o vencedor da 109.ª edição

Vingegaard, de 25 anos, tornou-se hoje no segundo dinamarquês a ganhar o Tour, depois de Bjarne Riis em 1996, e vai ser acompanhado no pódio final pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), o bicampeão que este ano foi segundo a 03.34 minutos, e pelo britânico Geraint Thomas (INEOS), terceiro a 08.13 minutos.



A 21.ª e última etapa, uma ligação de 115,6 quilómetros entre a zona parisiense de La Défense e os Campos Elísios, foi ganha por Philipsen, que cortou a meta com o tempo de 02:58.32 horas, diante do neerlandês Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) e do norueguês Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert), respetivamente segundo e terceiro.