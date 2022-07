F1. Verstappen vence o GP de França

Mais uma vitória para Max Verstappen. O piloto da Red Bull ganhou o Grande Prémio de França, este domingo, superiorizando-se uma vez mais à concorrência direta.

Os Mercedes desta vez conseguiram ter uma melhor performance, tendo Hamilton conseguido o segundo lugar, e George Russel fechou os lugares do pódio. É a primeira vez esta temporada que os dois pilotos da marca alemã sobem em simultâneo ao pódio.

Para a Ferrari correu tudo mal. Charles Leclerc, piloto da equipa italiana, partiu da pole-position e conseguiu aguentar os ataques de Verstappen no período inicial da corrida em Paul Ricard, até que um erro retirou o monegasco da corrida.

À 18ª volta, Leclerc despistou-se e bateu nas proteções. Pela comunicação de rádio, Leclerc reclamou que o acelerador do seu F1-75 travou. Depois da corrida, admitiu que poderá ter sido um erro e não um problema no acelerador.

Confira o resultado do GP da França de F1:

1) Max Verstappen (Red Bull), 53 voltas

2) Lewis Hamilton (Mercedes), +10.587

3) George Russell (Mercedes), +16.495

4) Sergio Pérez (Red Bull), +17.310

5) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), +28.872

6) Fernando Alonso (Alpine/Renault), +42.879

7) Lando Norris (McLaren/Mercedes), +52.026

8) Esteban Ocon (Alpine/Renault), +56.959

9) Daniel Ricciardo (McLaren/Mercedes), +1’00.372

10) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), +1’02.549

11) Sebastian Vettel (Aston Martin/Mercedes), +1’04.494

12) Pierre Gasly (AlphaTauri/Red Bull), +1’05.448

13) Alexander Albon (Williams/Mercedes), +1’08.565

14) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), +1’16.666

15) Mick Schumacher (Haas/Ferrari), +1’20.394

OUT) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), +6 voltas

OUT) Nicholas Latifi (Williams/Mercedes), +13 voltas

OUT) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), +16 voltas

OUT) Charles Leclerc (Ferrari), +36 voltas

OUT) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Red Bull), +36 voltas