Volta a França: Pogacar reconhece que cometeu erros e que voltará ainda mais “faminto”

"Foram três belas semanas. Foi uma grande luta com o Jonas, temos pelo menos dois belos anos à nossa frente para a reeditarmos”, previu o jovem de 23 anos, que, no domingo, vai subir ao pódio como ‘vice’ do dinamarquês da Jumbo-Visma.



Vencedor das últimas duas edições, o mais jovem bicampeão da história da ‘Grande Boucle” confessou ter “aprendido muito” nesta edição.

“Eu e a minha equipa cometemos pequenos erros. E não faz mal, porque significa que temos uma margem de progressão muito grande para o próximo ano e que podemos melhorar em todos esses pequenos detalhes. Isso dá-me uma grande motivação, vou regressar faminto nas próximas corridas e no próximo Tour. Adoro ter desafios na vida e tenho um grande com o Jonas”, declarou.



‘Pogi’ indicou que o maior erro que cometeu foi na 11.ª etapa, que terminou no Col do Granon, onde Vingegaard se impôs e lhe ‘roubou’ a amarela, para não mais a devolver.

“Nessa etapa, desgastei-me a responder a toda a gente e o final tornou-se muito duro. Foi um erro da minha parte, mas terá havido outros. Depois, estávamos a enfrentar uma equipa [Jumbo-Visma] verdadeiramente muito forte, praticamente sem falhas. Eles fizeram a corrida perfeita. Nós também tivemos azar com a covid-19, antes e durante o Tour. Acabámos com quatro corredores, a metade da equipa”, evidenciou.