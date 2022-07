Volta a Portugal com traçado mais suave, passagem por Espanha e uma estreia

A inédita ascensão ao Observatório do Parque Eólico de Vila Nova e a incursão em Espanha destacam-se no percurso, apresentado esta sexta-feira, da 83.ª Volta a Portugal, mais pobre em chegadas em alto e refém da incógnita W52-FC Porto.

A apresentação tardou, mas o percurso da 83.ª edição, que entre 4 e 15 de agosto vai ligar Lisboa a Gaia, num total de 1.559,7 quilómetros, foi esta sexta-feira finalmente revelado nos Paços do Concelho de Lisboa, com a prova a expandir fronteiras e abrir-se a outro tipo de ciclistas, abdicando da dureza de outros anos, ao prever só três chegadas em alto: a Torre aparece logo à terceira etapa, antecedendo a desconhecida subida ao ponto mais alto de Miranda do Corvo (5.ª etapa) e a tradicional Senhora da Graça, escalada na véspera do crono final.

A organização suavizou o traçado - os ciclistas enfrentarão 26 contagens de montanha, menos sete do que no ano passado -, desenhou cinco etapas para sprinters e deixou os candidatos à sucessão de Amaro Antunes, o bicampeão em título cuja participação está em dúvida devido à novela W52-FC Porto, com menos terreno para fazerem a diferença, já que, além das etapas de montanha e do contrarrelógio, só a chegada à Braga, depois da subida ao Sameiro, pode relevar-se complicada.

As primeiras pedaladas do modesto pelotão, novamente desprovido de equipas do WorldTour, mas com os "dragões" entre os inscritos, serão dadas a 4 de agosto, no curto e explosivo prólogo de apenas 5,4 quilómetros, com partida e chegada à Praça do Império, perto do Centro Cultural de Belém, responsável por atribuir a primeira amarela.

A primeira etapa marcará o início de uma viagem por paragens seguramente quentes, ligando Vila Franca de Xira a Elvas, ao longo de 193,5 quilómetros tendencialmente planos, antes do "salto" dos ciclistas para Espanha.

Muito criticada em anos anteriores pela falta de originalidade do percurso, e pela sua excessiva concentração no Norte/Interior, a organização respondeu nesta edição com Badajoz, ponto de partida da segunda tirada, que acabará em Castelo Branco, 181,5 quilómetros depois.