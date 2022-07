Tour. Laporte dá a primeira vitória de etapa à França

Cristophe Laporte, da Jumbo-Vismo, vence a 19.ª etapa da Volta a França, enquanto que Jonas Vingegaard mantém praticamente a mesma margem de distância na liderança da classificação geral.

É a primeira vitória da França neste Tour e a primeira do ciclista de 29 anos da Jumbo-Visma, equipa que dominou a prova.

Jasper Philipsen, da Alpecin-Deceuninck, ficou a um segundo do francês, tal como o italiano Alberto Dainese, que foi terceiro classificado.

Tadej Pogacar foi 5.º na etapa, ganha cinco segundos para Jonas Vingegaard, uma redução insignificante, uma vez que o dinamarquês continua de amarelo com 3m21s de distância para o esloveno.

No sábado, o Tour tem um contrarrelógico de 40.7 quilómetros, entre Lacapelle-Marival e Rocamadour. No domingo, a consagração do campeão, que se encaminha para ser Vingegaard, que termina nos Campos Elísios.