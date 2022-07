Mundiais de Atletismo. Pichardo chega à final do triplo salto

O português Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, qualificou-se à primeira para a final da disciplina dos campeonatos do mundo de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, na quinta-feira.

O quarto classificado em Doha2019, na primeira presença como português, depois de duas medalhas de prata em Moscovo2013 e Pequim2015, ainda como cubano, conseguiu 17,16 metros, a abrir o concurso, superando os 17,05 de marca de qualificação para a final, agendada para sábado, a partir das 18:00 locais (02:00 de domingo em Lisboa).

Pichardo, de 29 anos, chegou a Eugene2022 como líder do ‘ranking’ mundial e com a segunda melhor marca do ano (17,46 metros), que lhe valeu a medalha de prata nos campeonatos do mundo em pista coberta, em Belgrado, em março, atrás do cubano Lázaro Martínez (17,64).

O atleta do Benfica detém ainda o recorde nacional, com os 17,98 metros da vitória nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, no ano passado.

O português Tiago Luís Pereira, 12.º do 'ranking', com 16,90 metros como melhor marca do ano, depois de ter fixado o seu recorde pessoal em 17,11, em 2021, também disputa a qualificação do triplo salto.

Portugal já conquistou quatro medalhas no triplo, todas por Nelson Évora, com o ouro em Osaka2007, a prata em Berlim2009 e os bronzes em Pequim2015 e Londres2017.