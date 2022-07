Frederico Silva falha acesso às meias-finais em Tampere

O tenista português Frederico Silva falhou o apuramento para as meias-finais do Challenger de Tampere, na Finlândia, esta sexta-feira.

O número 257 do "ranking" ATP tinha pela frente, nos "quartos", o primeiro cabeça de série do torneio e número 110 do mundo, o argentino Juan Manuel Cerundolo. Perdeu em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-2.

Cerundolo vai disputar um lugar na final com o francês Harold Mayot, 395.º ATP, que tinha eliminado João Domingues nos oitavos de final.