Diretor da Volta a Portugal pede reforma na AdoP para evitar "escândalos" como na W52-FC Porto

AdoP precisa de reforma

Joaquim Gomes lamenta que "a malha que obriga o cumprimento de regras esteja a alargar". O diretor fala de falta de condições da AdoP que permite casos como este.

"A entidade que pretende regular a atividade antidopagem tem feito um trabalho enorme, que reconheço, mas tem falta de meios. Não tem sequer um laboratório. Todas as análises feitas na Volta têm de ser analisadas em Madrid ou Barcelona. Não agiliza o processo", diz.

O diretor acredita que casos de doping devem ser enquadrados como corrupção. "É preciso um debate sério sobre este tema. O processo é mais complexo. Tem de ter um enquadramento de corrupção".

Joaquim Gomes considera que a saída da W52-FC Porto não "colocaria em causa a organização da prova".

"No entanto, não posso tapar o sol com a peneira. É uma equipa com um passado brutal na Volta e venceu as últimas edições. O que aconteceu é um escândalo. A culpa não é só da equipa e dos corredores, é mais abrangente. Vai ter de haver um enorme ajuste de meios no combate à dopagem", termina.

A 83.ª edição da Volta a Portugal foi apresentada esta sexta-feira. A prova vai para a estrada entre os dias 4 e 15 de agosto, arranca com um prólogo em Lisboa, conta uma passagem por Espanha, em Badajoz, e termina com um contrarrelógio entre Porto e Vila Nova de Gaia.