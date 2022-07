Vingegaard ganha no Hautecam e tem o Tour quase no bolso

Jonas Vingegaard deu passo de gigante rumo à conquista da Volta a França em bicicleta, esta quinta-feira, ao vencer a 18.ª etapa.

Na derradeira etapa de alta montanha, o ciclista dinamarquês da Jumbo-Visma resistiu aos vários ataques do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e conseguiu deixar o rival para trás na última subida.

O momento mais marcante da etapa chegou um pouco antes. Pogacar caiu na última descida, porém, num gesto de grande desportivismo, Vingegaard esperou que ele se levantasse e retomasse a corrida.

Com a vitória na chegada ao Hautecam, Vingegaard ganhou mais de um minuto a Pogacar. O dinamarquês tem a camisola amarela praticamente garantida, agora com uma vantagem sobre o esloveno, na classificação geral individual, de 3m26s. Quase cinco minutos atrás dos dois primeiros encontra-se o britânico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers).

Terminada a alta montanha, o pelotão terá pela frente, na sexta-feira, uma etapa plana de 189 quilómetros entre Castelnau-Magnoac e Cahors. No sábado, apresenta-se a última oportunidade de mexer com a classificação: o contrarrelógio de 40 quilómetros que fecha a competição. A chegada a Paris, no domingo, é meramente cerimonial.