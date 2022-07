João Domingues eliminado nos oitavos de final na Finlândia

O "lucky loser" português João Domingues, 313.º do "ranking" mundial de ténis, foi hoje eliminado nos oitavos de final do challenger de Tampere, na Finlândia, ao perder com o francês Harold Mayot, 395.º.

A disputar o quadro principal depois de ter sido afastado na qualificação, e posteriormente repescado, João Domingues perdeu com Mayot em dois sets, por um duplo 7-5, em uma hora e 38 minutos.

A prova finlandesa, em terra batida, conta ainda com outro português, Frederico Silva, 257.º jogador mundial, que defronta ainda hoje o argentino Nicolas Kicker, 188.º.