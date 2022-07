Frederico Silva avança para os quartos de final em Tampere

Frederico Silva está nos quartos de final do Challenger de Tampere, depois de derrotar o argentino Nicolás Kicker, esta quinta-feira.

Nos "oitavos", o número quatro do ténis português, atual 257.º classificado do "ranking" ATP, derrotou o número 188 do mundo (e oitavo cabeça de série do torneio finlandês) em dois sets, por 7-6 e 7-5.

Menos sorte teve o outro português em prova, o "lucky loser" João Domingues, que esta quinta-feira foi eliminado nos oitavos de final.

Frederico Silva disputará um lugar nas meias-finais com outro argentino, Juan Manuel Cerundolo. É o número 110 do ténis mundial e o tenista mais cotado em Tampere. Encontro marcado para sexta-feira.