Hugo Houle vence 16.ª etapa do Tour, Vingegaard segura a amarela

Hugo Houle, ciclista da Israel-Premier Tech, venceu a 16.ª etapa da Volta a França, numa etapa sem mudanças na liderança da classificação geral.

O ciclista canadiano de 31 anos levou uma fuga sozinho até ao fim e terminou a etapa em 4h23m47s, num percurso de 178,5 quilómetros entre Carcassonne e Foix. Foi a primeira vitória de Houle no Tour.

Vitória incontestada do canadiano, uma vez que Valentin Madouas cortou a meta apenas 1m10s depois. Michael Woods foi terceiro, com o mesmo tempo de Madouas.

Na classificação geral, tudo igual no "top-3". O dinamarquês Jonas Vingegaard segura a amarela, com os mesmos 2m22s de vantagem para Tadej Pogacar, que tentou escapar ao dinamarquês, mas sem sucesso.

Geraint Thomas ganha tempo à concorrência e distancia-se no terceiro lugar da classificação. Adam Yates e Romain Bardet perderam tempo, o colombiano Quintana fica agora no quarto posto, a 4m15s de Vingegaard, seguido de David Gaudu, a 4m24s do líder.