Portugal sofre dura derrota no Europeu sub-20 de basquetebol

A Seleção Nacional de basquetebol de sub-20 sofreu esta segunda-feira uma pesada derrota com a Grécia, por 91-56, em encontro da terceira e última jornada do Grupo B do Europeu da categoria, em Podgorica, Montenegro.

Depois de duas boas atuações, perante Itália (67-71) e Israel (90-86, após prolongamento), formações que tinham superado os helénicos, Portugal esteve irreconhecível no terceiro encontro, o que lhe vai custar ter um adversário mais difícil nos oitavos.

Portugal foi a perder para o intervalo por 36-41 e teve um início de segunda parte verdadeiramente desastrado, ao sofrer um parcial de 2-23, numa atuação em total desnorte.

A perder por 38-64, a Seleção Nacional ainda esboçou uma reação no final do terceiro período, que terminou a perder por 19 pontos (49-68), mas voltou a ser completamente dominada no quarto (7-23), para ceder por impensáveis 35 pontos.

A Seleção Nacional de basquetebol de sub-20 volta a jogar na quarta-feira, nos oitavos de final, contra uma das equipas do Grupo A (França, Croácia, Bélgica e Eslovénia), dependente da classificação dos dois agrupamentos.