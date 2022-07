João Sousa eliminado na primeira ronda do Open de Gstaad

João Sousa foi afastado na primeira ronda do Open de Gstaad.

O melhor tenista português de sempre, 60.º classificado do "ranking" mundial, perdeu com o suíço Alexander Ritschard (190), que entrou no quadro principal a convite da organização, em dois sets, por duplo 6-3.

O favoritismo de João Sousa, oitavo cabeça de série no torneio suíço de categoria ATP 250, não bastou para seguir em frente.

O torneio de singulares fica sem portugueses, mas o de pares terá dois, um deles João Sousa - faz dupla com o francês Benoit Paire e, na quarta-feira, defrontará os suíços Marc-Andrea Husler e Dominic Stricker.

O outro português em prova é Francisco Cabral, que desta vez não tem a seu lado o habitual parceiro. Em Gstaad, faz dupla com o bósnio Tomislav Brkic, frente aos cabeças de série do torneio: a parelha composta pelo espanhol David Vega Hernández e o brasileiro Rafael Matos.