Fórmula E. Félix da Costa conquista primeira vitória da época em Nova Iorque

O piloto português António Félix da Costa estreou-se este domingo a vencer no Mundial de Fórmula E deste ano, em Nova Iorque, palco da 12.ª ronda do campeonato. Partido da pole position, comandou a corrida durante as 45 voltas e conquistou uma vitória dominadora no Circuito Citadino de Brooklyn. Esta é a 7.ª vitória do piloto de 30 anos en 92 provas do campeonato de monolugares exclusivamente elétricos, categoria na qual foi campeão na temporada de 2019/20. O belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) terminou na 2.ª posição, resultado suficiente para ascender ao topo da classificação do campeonato. O britânico Mitch Evans (Jaguar) foi 3.º. Félix da Costa subiu agora ao 6.º lugar na luta pelo título, a 55 pontos de Vandoorne.